Дискуссионная площадка в Мозырском педагогическом университете и общественная приемная в исполкоме. Что волнует мозырян?

Белорусские студенты – молодые, перспективные, талантливые и неравнодушные. И кому, как не им, молодежи определять будущее страны. Мозырский педагогический стал местом проведения дискуссионной площадкии. Студенты смогли озвучить свои предложения о том, какой они видят жизнь белорусов, задать вопросы и узнать ответы на них из уст депутата Палаты представителей Национального собрания, члена Постоянной комиссии по международным делам Валентины Назаренко. Валентина Алексеевна, в свою очередь, еще более расширила формат встречи. Студенческая молодежь аказалась весьма активна,, и внесла свои предложения. Закрепление молодых специаолистов на первом рабочем месте,обеспечение их достойныим жильем и зарплатой, развития студотрядовского движения, благоустройства Мозыря. Спросили и молодые люди о полномочаях депутата, и о том, как часто встречается парламентарий от Мозыря с избирателями, что волнует простых людей. А что волнует, стало известно буквально через несколько часов. В исполкоме работала общественная приемная и прием вела как раз Валентина Назаренко. В рамках подготовки к VI Всебелорусскому народному собранию в общественных приемных аккумулируются пожелания граждан. В этот раз мозыряне высказались о внесении изменений в законы Республики Беларусь «О правах инвалидов и их социальной интеграции», «О массовых мероприятиях», об изменениях в Налоговый Кодекс в части распределения подоходного налога. Напомним, что общественная приемная работает в райисполкоме кабинет № 100 по вторникам и четвергам. Граждане имеют возможность обратиться как лично, так и позвонив по телефону 32 -54- 86.