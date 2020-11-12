«Белпочта» начала прием заказов на поздравление от Деда Мороза

«Белпочта» принимает заказы на новогоднюю услугу «Поздравление Деда Мороза». Поздравление от Деда Мороза представляет собой открытку с технологией дополненной реальности либо письмо с мягкой игрушкой. Заказы на услугу по Беларуси принимаются до 22 декабря, в страны СНГ и дальнего зарубежья — до 1 декабря. Оформить ее можно банковской платежной карточкой с помощью интернет-сервиса «Поздравление Деда Мороза» на сайте «Белпочты», в любом отделении почтовой связи в кассах и платежно-справочных терминалах, а также у почтальона. Принимаются заказы от юридических лиц по безналичному расчету.Поздравление будет доставлено адресату накануне Нового года.