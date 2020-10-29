Сегодня Мозырь посетил министр информации Республики Беларусь Игорь Луцкий

Региональные СМИ – это главные источники местных новостей. Чем живет регион, социально-экономическое развитие, образование, культурные и спортивные события. Новости менее масштабные, чем на общенациональных каналах и в газетах, но, возможно, где-то более интересные для местных жителей. Повышение авторитета региональных средств массовой информации, уровня профессионализма сотрудников, в целом, благосостояние компаний. Реалии века технологий требуют новых подходов, форматов, форм работы. Информация, полученная во время подобных визитов, будет аккумулирована в министерстве, а уже после воплотиться в конкретные решения.