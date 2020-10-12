Присягу на верность Отечеству и белорусскому народу принесли военнослужащие запаса. На торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа.

Клятву на верность Родине принесли 36 мозырян –

военнослужащих запаса. Церемония прошла на территории мемориального комплекса Курган Славы. Торжественный и волнительный момент с военнообязанными разделили родственники и друзья, а также представители генштаба территориальной обороны.

Призванные из запаса военнослужащие, принимавшие военную присягу, сегодня входят в состав отдельного стрелкового батальона. Всего более ста мозырян сдают государственный экзамен на готовность выполнять задачи по предназначению.

После принятия присяги у военнообязанных – время общения с семьями. Особенная гордость за своих отцов звучит в словах сыновей.

Комплексная проверка органов управления территориальной обороны Гомельской области продолжится до середины октября. Личный состав сформированного под Мозырем отдельного стрелкового батальона в настоящее время отрабатывает задачи по охране и защите объектов, борьбе с незаконными вооруженными формированиями и реализации мер по обеспечению стабильной обстановки в районе.

Торжественный день принятия присяги в биографию каждого военнослужащего вписан красной нитью. Самое креативное пожелание мозырянам от офицерского состава — «Мускул свой, дыхание и тело тренируйте с пользой для территориального дела». А самая креативная часть воскресного дня – флешмоб, главными участниками которого стали сами военнослужащие запаса.

Завершился праздничный день концертом: всех желающих пригласили в большой зал Мозырского драматического театра имени Мележа.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько , Вячеслав Приписнов. ТКМ