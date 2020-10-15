После реконструкции открылся фирменный магазин совхоз-комбината «Заря» в Хойниках

Вкусную, натуральную продукцию «Зари» оценили жители Гомеля, Калинковичей ,Речицы, Лельчиц и многих других центров Гомельщины. Всего 23 заревских торговых фирменных объекта снабжают жителей области свежими, а главное вкусными мясными и молочными продуктами. На днях после реконструкции открылся фирменный магазин в Хойниках. В том, что продукцию «Зари» любят в Хойниках, сомневаться не приходится. Люди стали собираться задолго до открытия. А доказательство того, что «Заря» любит и уважает своих покупателей – полная реконструкция торговой точки. Слова благодарности от имени всех жителей района от председателя Хойницкого райисполкома Анатолия Бондаренко. Перерезание красной ленточки и интрига, — какой он из себя, обновленный магазин, раскрыта. Расширены торговые залы, качественный современный ремонт, полностью обновлено торговое и холодильное оборудование, магазин теперь работает по принципу самообслуживания. Одно осталось прежним – ассортимент и высокое качество продукции.

Конечно же, покупателям фирменные бонусы от «Зари». Три кассы – три молочных поросенка. Уже вечером они станут блюдом номер один праздничного стола тех, чей чек по кассе свыше 50 рублей.

Мясной бонус по достоинству оценила и Анна Маратовна. Работник торговли более чем с 40 стажем, призналась, по-доброму рада за коллег. Делать все, чтобы покупатели уходили не с пустыми руками, довольные и покупками, и обслуживанием. Коллектив торговой точки уверен – эта задача, особенно когда созданы все условия для работы, а реализуемая продукция самого высокого класса – вполне осуществима. Сегодня «Заря» – это многопрофильное предприятие, завершающим звеном сложной хозяйственной цепочки которого является именно фирменная торговля, она формирует конечный результат деятельности. Собственным цехом переработки мясного сырья производится свыше 200 видов полуфабрикатов, колбасных и копченых изделий. Тем более, что технология изготовления предусматривает только охлажденное сырье и натуральные специи. Так на прилавках появляется востребованный, качественный продукт.

Не стоять на месте, а искать новые перспективные пути развития –

принцип, которым руководствуются на предприятии совхоз-комбинат «Заря». Появление каждого нового торгового объекта Зари» – это доказательство успешного и динамичного развития, ведь фирменная торговля уже давно вышла за рамки района.

Все, кто пришел в магазин на открытие, сошлись во мнении – «Заря» держит марку. Качественная продукция, такой же и сервис. Везде, будь то магазин в областном центре или в маленьких Хойниках.

Совершенствоваться и не опускать выручку, поднятую в день открытия. Главные пожелания, которые звучали в этот день для коллектива магазина. Кстати, после обновления торговой точки, перехода на новый формат работы, ее планируют поднять как минимум на 30%.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ