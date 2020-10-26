Панельная дискуссия, которая проходила на базе Мозыре, была посвящена повышению конкурентоспособности отраслей

Развитие регионов, стимулирование частной инициативы, повышение инвестиционной привлекательности. Эти и другие вопросы обсуждались в рамках очередной панельной дискуссии. Мозырский район – как показательный пример. Входит в список 11 городов с ускоренным развитием. Именно в этом непростом году проходит своего рода эксперимент, направленный на повышение эффективности экономики, соответственно укрепление благосостояния жителей, формирование потенциала на будущее. В рамках ускоренного социально-экономического развития запланировано 175 мероприятий, из них 141 на 2020.

Затрагиваются все сферы: промышленность, аграрный сектор, строительство, инфраструктура, образование и здравоохранение. Программа положительно отразилась и на внешнем облике города. Формат мероприятия – диалог. В нем участвовали представители органов местной власти, депутатского корпуса, руководства предприятий различных форм собственности. Отдельный вопрос – это потенциальные возможности для молодых людей, чтобы они смогли себя реализовать. Участники диалога также обратили внимание на то, что в инвестиционной активности с большим отрывом лидирует торговля. Гораздо меньше бизнес вкладывается в организацию производств. Как вариант – создание индустриальных площадок. Стимулировать инвесторов тем, чтобы они приходили на готовую площадку и создавали производство. Также продумывается такой вопрос как установление понижающего коэффициента на аренду земли. Инициативы, озвученные на диалоговой площадке, будут объединены в предложения и переданы для дальнейшего рассмотрения.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ