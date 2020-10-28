Особо злостное хулиганство расследует Мозырский районный отдел Следственного комитета. Сегодня ночью неизвестный бросил в здание ГАИ «коктейль Молотова»

О ночном инциденте в административном здании отдела ГАИ Мозырского РОВД днем напоминало разбитое окно. То самое, через которое в половине четвертого утра неизвестный забросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью. А до этого на стене под окном появилось слово «Возмездие», написанное краской.

А это – уже кадры оперативной видеосъемки на месте происшествия. Огонь повредил интерьер служебного кабинета и офисную технику. Тушить пожар пришлось спасателям районного отделения МЧС. Среди сотрудников милиции пострадавших нет. Уголовное дело Мозырским РОСК возбуждено по части 3 статьи 339 – особо злостное хулиганство. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь»