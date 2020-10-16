Нарушение скоростного режима – одна из основных причин дорожных происшествий

Некоторые мозырские водители любят полихачить. Это чревато штрафами, в лучшем случае. Ведь нарушение скоростных режимов может спровоцировать дорожное происшествие. В целом, для нашего региона особо остро стоит проблема, связанная с наездами на пешеходов. За девять месяцев этого года произошло 13 таких ДТП, два человека погибли. За этот период пострадали два велосипедиста, один погиб. Наиболее аварийно опасные улицы – это Пролетарская и Рыжкова. А вот, где фиксируются нарушения скорости – это улица Мира, расширенная дорога вдоль кургана славы и трасса, по направлению к нефтеперерабатывающему заводу. Как показывает практика, наиболее эффективная мера сдерживания лихачей – это оборудование дорог искусственными неровностями, это элемент принудительного снижения скорости транспортных средств. Они устанавливаются возле учреждений образования, спортивных объектов, там, где интенсивен пешеходный поток. Также дисциплинируют водителей камеры фотофиксации. В Мозыре и окрестностях их 5. Кстати, отдел ГАИ инициирует установку еще одной камеры в районе торгового центра «Бобровский».

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ