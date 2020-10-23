Мозыряне могут задать свои вопросы директору УКС Мозырского района Анжеле Мазго

28 октября 2020 года в общественной приемной Мозырской районной организации «Белая Русь», расположенной по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101, прием граждан и юридических лиц будет проводить директор коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Мозырского района» Анжела Мазго. Время приема с 11.00 до 13.00 часов. Предварительная запись по телефону: 25-37-17 с 9.00 до 11.00 часов.