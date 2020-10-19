Мозырщина присоединились к республиканской акции «Чистый лес», которая проходила в минувшую субботу в Боковском лесничестве. На площади почти в 10 га было высажено 60 тысяч сеянцев сосны и березы.

В минувшую субботу согласно метеосайтам проливной дождь должен был начаться в полдень. Поэтому у мозырских участников республиканской акции «Чистый лес» времени на раскачку не было – с самого утра оперативно приступили к посадке сеянцев. Фронт работ – участок № 27 Боковского лесничества. Задача – высеять десятки тысяч сеянцев сосны и березы. Деревья были вырублены в этом году. Здесь находился перестоянный, то есть биологически старый лес. У деревьев старость тоже неразрывно связана с болезнями. Поэтому вырубка – вынужденная мера. На смену приходит новая жизнь в виде сеянцев. Такой вот цикл. В акции традиционно принимают участие представители районной администрации, предприятий и организаций, некоторые на полезное мероприятие взяли с собой детей. Прогнозы синоптиков не оправдались. Нетерпеливый дождь не дождался полудня, а начался гораздо раньше. Но субботнику быть! Кипучая деятельность не давала участникам акции замерзнуть. А еще грело то, что все это на пользу району. Впервые проведение акции «Чистый лес» Министерство лесного хозяйства инициировало еще в 2010. Этот год юбилейный. Это одно из самых массовых мероприятий. Как экологической направленности, так и в плане развития корпоративного духа. Еще пару лет назад мозырские леса столкнулись с серьезной проблемой – нашествием жука-короеда. Уже можно говорить о том, что ситуацию удалось стабилизировать. Наиболее действенным способом оказалась санитарная вырубка зараженных деревьев. А порубочные остатки измельчаются до состояния щепы. Вредитель лишается кормовой базы и погибает. Спустя время на место вырубленного больного леса высаживаются молодые сеянцы. Причем, посадка смешанная. Сосну чередуют с березой, высаживают и дуб. Восстанавливаются и те участки, на которых деревья были вырублены для последующей переработки. Всего за 2020 год в Мозырском районе восстановлено более 1000 гектаров. Важным событием 2020 для лесной отрасли стало и строительство пеллетного завода. Это утилизатор невостребованной древесины. Кора, стружки, опилки в процессе переработки превращается в древесные гранулы – пеллеты, которые являются наиболее востребованным биотопливом за рубежом.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ