14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Православные сегодня, 14 октября, отмечают Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это один из самых значимых праздников в церковном календаре. Духовное его содержание говорит, что Пресвятая Богородица постоянно молится за христиан. Праздник связан с событиями, когда жителям осажденного Константинополя во время молитвы явилась Богоматерь. По преданию, она сняла со своей головы широкое белое покрывало и распростерла его над теми, кто собрался в церкви. Это стало символом покровительства Богородицы всем прибегающим к ее заступничеству и защиты от врагов. И в день праздника во всех храмах молятся о спасении, защите и мире. С Покровом связано и много народных примет: раньше в этот день начинались свадьбы. Молодые девушки ходили в храм, чтобы Господь послал им хороших женихов. В этот день строго запрещено заниматься физической работой, рукоделием. Не стоит давать деньги в долг и самому одалживать. Нельзя сквернословить, ссориться и злиться. Покрова считаются границей между ушедшим летом и наступающей зимой. Если этот день дождливый, то ненастной будет вся осень.