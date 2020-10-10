10 октября – Всемирный день психического здоровья

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Его проводят с 1992 года по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения. Главная цель такого дня – повышения осведомленности людей в отношении проблем психического здоровья. Что делать, если на душе скребут кошки? Когда стоит обратиться к специалисту? И куда можно сходить или позвонить? Об этом в нашем следующем сюжете.

Психическое здоровье – это основа благополучия каждого человека. Это основа развития творческого потенциала, способности противодействовать стрессам, качественно работать. В мире каждый год наблюдается тенденция роста различных психических расстройств. Тревожность, депрессия, хроническая бессонница, деменция, разные виды зависимостей… Каждый четвертый пациент медучреждения страдает теми или иными психическими заболеваниями. Симптомов психических расстройств много. Вот те, на которые необходимо обратить внимание. Врачи-психотерапевты и психиатры отмечают, люди не спешат за помощью к специалистам, пытаясь, порой безуспешно, решить свои проблемы самостоятельно. Надежду возлагают на коллег – врачей общей практики. С мая этого года к ним можно обращаться за помощью в лечении лёгких психических расстройств. Некоторые «болезни души» можно предотвратить, воспользовавшись советами доктора. Врачи готовы помогать каждому обратившемуся. Получить необходимую психологическую, психотерапевтическую помощь или консультацию можно, позвонив по одному из телефонов, указанному на экране. Важно сделать это вовремя, не откладывая в долгий ящик. Ведь выражение – «все болезни от нервов», во многом соответствует действительности. Соматическое и психическое здоровье тесно взаимосвязаны.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ