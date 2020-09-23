В Мозырском районе произошло дорожное происшествие. Столкнулись трактор и легковой автомобиль

Вечером 22 сентября в сообществе «Хамство на дорогах Мозыря» появились кадры аварии, которая произошла в Мозырском районе. На них отчетливо видно, после столкновения с трактором с прицепом легковой автомобиль «Лексус» оказался в кювете. В отделе ГАИ Мозырского РОВД подтвердили, на дороге Мозырь-Петриков произошло ДТП с участием двух транспортных средств, ситуация спорная, поэтому комментировать, что произошло, пока рано. Известно, что девушка-водитель «Лексуса» обращалась за медицинской помощью.