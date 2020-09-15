Совместные учения районного подразделения МЧС, специалистов водоканала и других служб прошли в Мозыре. Отрабатывались действия по ликвидации аварии на системе водоснабжения.

Авария на магистральной системе питьевого водоснабжения в результате износа и разрушения трубопровода. Как итог, без воды остался целый микрорайон. Более 500 домовладений. К счастью, это легенда учений, которые сегодня совместно провели подразделения МЧС и коммунальных служб, точнее водоснабжающей организации.

Согласно легенде порыв произошел на ул. Ленинской. Сегодня здесь действительно проводятся работы по замене участка водопровода. Все идет по плану. Но всегда нужно быть готовым к любому развитию событий.

В случае прекращения водоснабжения, необходимо осуществлять подвоз воды к жилым домам. Поэтому, кроме спасателей и коммунальников участие в учениях приняли сотрудники организаций, на балансе которых есть подходящие емкости. Это специалисты Мозырского молокозавода и Мозырьпиво. В рамках учений еще раз отработали механизм дезинфекции емкостей. На Мозырских молочных продуктах для этого есть все необходимое. Мойка под высоким давлением, подача дезраствора, анализ на остаточность средств… Здесьэ тот процесс отработан до мелочей.

Чистая цистерна отправляется на насосную станцию третьего подъема Дрозды. Здесь находится своеобразный центр подачи воды, 3 резервуара по 6 тысяч кубов. Стратегический запас – это в общей сложности 18 миллионов литров чистой питьевой воды.

Емкость наполняют, отбирают пробы и отправляют потребителю. Здесь процедуру забора проб снова повторяют. Каждый этап учений строго контролируется.

При подведении итогов внимание акцентировали и на своевременном обнаружении, локализации и полной ликвидации последствий ЧС. Проанализировали также возможные аварийные ситуации и методы их устранения.