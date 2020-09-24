Школа в условиях пандемии

В Европе уже началась вторая волна КОВИД-19. Как у нас будут развиваться события, пока трудно спрогнозировать. В учреждениях образования принимаются все меры предосторожности, чтобы не допустить распространение вируса.

На входе в 8 школу напоминание о том, что вирус среди нас, и что важны дистанция, маски, антисептики. Держаться на расстоянии в 1,5 метра в учреждениях образования нереально, но сегодня в школах ребята не переходят из кабинета в кабинет, а занимаются в одном. Миграции только на переменах и, когда нужно в столовую. Взрослые в масках, поверхности обрабатываются, помещения проветриваются, руки тщательно моются.

От коронавируса никто не застрахован. Один класс уже на карантине. Но ребята занимаются по прежнему расписанию. Занятие проводят педагоги … дистанционно по ноутбуку.

Единственный урок, который не проводится онлайн в силу специфики – это физкультура. А так ребята ровно в 8 30 у мониторов. Слушают, отвечают, готовят домашнее задание, получают оценки, успевают даже шутить между собой. В общем, почти что, обычный рабочий процесс.

В детских дошкольных учреждениях варианты дистанционного обучения не рассматривают, малыши весело проводят время на солнце впитывая природный витамин Д, мастерят поделки и наслаждаются беззаботным детством. А для персонала детских садов те же меры предосторожности, что и в школах: маски, антисептики, регулярная обработка помещений.