С первым учебным днем школьников поздравили предприятия-шефы

В средней школе №14 к занятиям впервые приступили 149 мальчишек и девчонок! Волнительный момент для них подсластили, в прямом и переносном смыслах, волонтеры отряда «Солевик». Еще до начала торжественной линейки каждый первоклассник получил подарок от открытого акционерного общества «Мозырьсоль».

На старте нового учебного года, по традиции, поздравили ребят, которые отличились в творческих и спортивных соревнованиях. 14-я школа всегда – в лидерах танцевальных и вокальных проектов. Вместе с грамотами одаренные ученики получили подарки — наборы кондитерских изделий. А у лучшего в городе школьного туристического отряда теперь есть современное спортивное снаряжение.

В еще одной подшефной школе – №12, — подарки «солевики» вручали уже после торжественной линейки. Все 110 первоклассников встретились с ростовой куклой по имени Лось.

Каждый первоклассник в 12-й и 14-й школах прошел 1 сентября особый ритуал: мальчики и девочки спешили обнять мягкого и доброго Лося. При этом старались загадать, пусть ВСЕ желания