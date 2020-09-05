Профессиональный праздник у коллектива Мозырского подземного хранилища газа

В первое воскресенье сентября профессиональный праздник отмечают те, кто обеспечивают надежность и стабильность поставок газа белорусским потребителям. Филиал «Мозырское подземное хранилище газа ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в следующем году отметит 15-летие. В самом молодом хранилище газа в стране может храниться более 300 миллионов кубометров «голубого топлива». Слаженную работу всей системы обеспечивает достойный коллектив работников.