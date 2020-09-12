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Рубрика: Новости

Продавая одежду, детские коляски и другой товар через сайт интернет-объявлений, можно лишиться денег! Более 30-ти пользователей популярного портала «Куфар» уже обратились в Мозырский РОВД.

12 сентября 2020, 19:07

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