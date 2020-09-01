Поклониться Юровичской иконе Божией Матери можно в Свято-Михайловском кафедральном соборе до 12 сентября

В понедельник, 31 августа, в Свято-Михайловский кафедральный собор доставили Чудотворный образ Божией Матери Юровичская-Милосердная. В соборе икона пробудет до 12 сентября. В этот же день состоится и ежегодный Крестный ход с иконой в Юровичский Свято-Рождество-Богородичный мужской монастырь. Одну из главных святынь Полесского края встретили правящий архиерей и духовенство Туровской епархии. В кафедральном соборе состоялся молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице. Богослужение возглавил епископ Туровский и Мозырский Леонид. Поклонится святыне прихожане могут ежедневно с 07:30 до 19:30. В субботу, 12 сентября, примерно в 11 утра икона Божией Матери