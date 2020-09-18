Массированная отработка дорог

Сотрудники ГАИ Гомельской области по 20 сентября проводят массированную отработку сразу нескольких автомобильных дорог.

Сотрудники ГАИ Гомельской области по 20 сентября проводят массированную отработку дорог М10 граница РФ — Гомель — Кобрин и Р30 Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное.

Госавтоинспекторы намерены использовать гласный, негласный и смешанный контроль за тем, как участники движения выполняют требования ПДД. У сотрудников будут приборы фото- и видеофиксации. Наряды ДПС выставят в местах, где есть большая вероятность аварий.

Отработки направлены на пресечение нарушений ПДД, которые влияют на безопасность дорожного движения, а также на профилактику и предупреждение ДТП, сохранение жизни и здоровья людей.

В областной ГАИ призывают участников движения быть максимально внимательными на дороге и соблюдать правила