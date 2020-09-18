Сотрудники ГАИ Гомельской области по 20 сентября проводят массированную отработку сразу нескольких автомобильных дорог.
Сотрудники ГАИ Гомельской области по 20 сентября проводят массированную отработку дорог М10 граница РФ — Гомель — Кобрин и Р30 Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное.
Госавтоинспекторы намерены использовать гласный, негласный и смешанный контроль за тем, как участники движения выполняют требования ПДД. У сотрудников будут приборы фото- и видеофиксации. Наряды ДПС выставят в местах, где есть большая вероятность аварий.
Отработки направлены на пресечение нарушений ПДД, которые влияют на безопасность дорожного движения, а также на профилактику и предупреждение ДТП, сохранение жизни и здоровья людей.
В областной ГАИ призывают участников движения быть максимально внимательными на дороге и соблюдать правила
Массированная отработка дорог
Сотрудники ГАИ Гомельской области по 20 сентября проводят массированную отработку сразу нескольких автомобильных дорог.