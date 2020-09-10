10 сентября – Всемирный День предотвращения самоубийств

10 сентября объявлен Всемирным Днем предотвращения самоубийств. Этот день призван привлечь внимание к проблеме. За последние годы Беларусь по статистике ВОЗ входила в десятку европейских стран с самым большим количеством суицидов. Поэтому был разработан межведомственный план профилактических мер, в реализации которого задействованы все службы, так или иначе отвечающие за жизнедеятельность людей. Важно донести до каждого, что помощь рядом, главное за ней обратиться. Специалисты советуют обратить внимание на признаки депрессивного поведения. Ведь именно депрессия – главный фактор, способствующий совершения суицида.

Депрессивные признаки должны насторожить и самого человека и тех людей, которые рядом. Все это говорит о том, что необходимо обратиться к специалистам.

Кстати, врачи спешат развенчать миф, о том, что любое обращение за психотерапевтической помощью может наложить отпечаток на дальнейшую жизнь.

Суицид – это результат того, что страх перед жизнью побеждает страх перед смертью. Чтобы этого не произошло важно вовремя увидеть проблему и преодолев кризис, взять на себя ответственность за собственную жизнь.