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Рубрика: Новости

Учебно-тренировочную базу для подготовки спортсменов и тренерского состава планируют создать на базе Мозырского педагогического университета

22 августа 2020, 21:04

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