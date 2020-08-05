Сразу два избирательных участка расположены в 16 школе. В дни досрочного голосования они принимают избирателей

В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах Президента. Напомним, в Мозырском районе всего в эту кампанию открыто 74 избирательных участка.

В средней школе №16 расположены сразу два избирательных участка — №43 и №44. Само учреждение образования находится в центре густонаселенного района: в последние годы новые улицы здесь появляются, как грибы после дождя. А вместе с ними растет и количество жителей. Преимущественно, это молодые семьи с активной жизненной позицией.

Отдать свой голос за одного из кандидатов молодая семья Щербак пришла в полном составе. И если для родителей главная цель – воспользоваться избирательным правом, то маленькая Ксюша большое всего радовалась памятным сувенирам. В первый день досрочного голосования на самих избирательных участках достаточно оживленно: один за одним идут голосовать мозыряне, которые не смогут сделать это 9 августа. Одна из особенностей кампании-2020 – эпидемиологические меры: возле входа на участок можно воспользоваться дезинфектором и даже взять одноразовые перчатки.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ