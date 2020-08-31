Поддержали единогласно. Состоялась 29-я сессия Мозырского районного Совета депутатов 28-го созыва. На нее собрались не только народные избранники, но и члены исполкома, начальники отделов и служб, представители средств массовой информации. Приглашенный гость – руководитель районной вертикали Елена Павлечко. На повестке дня внеочередной сессии – уточнение районного бюджета, жилищная политика, а также реализация госпрограммы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн. По каждому из рассматриваемых вопросов выступили докладчики и прошло голосования. За запрашиваемые изменения в соответствующие решения Мозырского районного Совета депутатов присутствующие проголосовали единогласно.