ПАСО № 4. Обеспечение безопасной эксплуатации заводских объектов, в том числе и строящихся

Реализация крупнейшего инвестиционного проекта продолжается на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Уже построена электроподстанция, питающая новые установки. Сдано в эксплуатацию пожарное депо, включающая в себя комплекс зданий, сооружений, инженерные сети, в котором расположилась пожарная-аварийная спасательная часть № 4, входящая в структуру Мозырского ГРОЧС. В гостях у пожарных побывала наша съемочная группа.

Здание пожарного депо находится за периметром ограждения нефтеперерабатывающего завода. Сама пожарно-аварийная часть № 4 была сформирована еще в 2018 году. Свой дом обрела в ноябре 19-го. 2 этажа, более 3000 квадратных метров. Строительство здания велось Мозырским НПЗ исходя из современных требований. Учитывались и безопасность, и удобство пребывания персонала. Оснащение тоже самое современное. Диспетчерская – это мозг части. Сюда стекается вся информация, поступают вызовы. В комнате отдыха пожарные могут отдохнуть, в тренажерном зале улучшить свои физические возможности. Пожарная аварийно-спасательная часть №4 создавалась для обеспечения безопасной эксплуатации заводских объектов, в том числе и строящихся. Сегодня на вооружении части 2 современные автоцистерны, а так же автомобиль порошкового тушения. Штатная численность части обеспечивает 50 человек, ежесменно на дежурство заступает 15 специалистов. Большинство, примерно 70%, обрели здесь свои рабочие места. И хотя это вотчина МЧС, финансировался и строился объект Мозырский НПЗ. Впоследствии завод передал его спасателям в безвозмездное пользование.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ