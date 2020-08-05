Основной день выборов – 9 августа. Избиратели пользуются возможностью досрочного голосования и выражают свою гражданскую позицию

Дворец культуры нефтепереработчиков, пожалуй, один из самых масштабных и разноплановых избирательных участков района. В день выборов тут вереницей сменяют друг друга творческие коллективы, работает буфет. В дни досрочного голосования здесь тоже многолюдно. Многие избиратели воспользовались предоставленной возможностью досрочного голосования и уже выразили свою гражданскую позицию.

4 августа в стране началось досрочное голосование на выборах президента. Многие мозыряне воспользовались предоставленной возможностью и уже выразили свою гражданскую позицию.

Александр Григорьевич и Ева Августиновна Бобр пришли на свой избирательный участок, не дожидаясь 9 августа – основного дня голосования. Члены комиссии многих избирателей хорошо знают, семью Бобр в том числе, но, несмотря ни на что, соблюдают все формальности. Прежде, чем получить бюллетень, необходимо предъявить паспорт, можно воспользоваться другими документами, удостоверяющими личность. Например, водительским, пенсионным или удостоверением инвалида, военным или студенческим билетом, удостоверением работника государственной организации. Досрочное голосование проводится с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов в присутствии не менее двух членов участковой комиссии. объяснять причину, почему приходят голосовать досрочно, избирателям не надо. Для съемочной группы чета Бобр сделала исключение. Избирательный участок №25, расположенный во ДК НПЗ, один из самых крупных в Мозыре. В списках около 2000 избирателей. Некоторые уже выразили свою волеизъявление. По данным ЦИК, в первый день досрочного голосования в Гомельской области проголосовали 7, 55% избирателей. Основной день голосования пройдет 9 августа.

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