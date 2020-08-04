На протяжении нескольких дней на перекрестке в «Торговом центре» не работают светофоры. В чем причина?

Перекресток в «Торговом», пожалуй, самая оживленная мозырская развязка. В часы пик здесь появляются пробки, конечно, далеко не столичные, но все же. Водители стоят в ожидании своего зеленого. И вот несколько дней назад главные руководители дорожного движения потухли. В госавтоиснпекции сообщили, что виной поломка, которую специалисты стараются устранить в максимально оперативные сроки. А пока призывают водителей руководствоваться требованиями дорожных знаков. Улица Мира – главная дорога, пересечение Рыжкова и Притыцкого – второстепенные. Также стоит помнить, что при повороте с Рыжкова на Мира необходимо уступить дорогу трамваю.