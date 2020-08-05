«Полесские зори» вновь собирают друзей. На базе Мозырского района пройдет 11 открытый республиканский туристический слет инвалидов-колясочников. Панируется, что на трехдневное мероприятие приедут 12 команд. Из-за эпидемиологической обстановки в этом году не будет представителей стран-соседок – России и Украины. Напомним, что в прошлом году фестиваль был юбилейный, 10-ый. Количество участников было рекордное, более 150 человек. Трехдневная программа включала спортивные, туристические, развлекательные и другие мероприятия. Команды преодолевали полосу препятствий, соревновались в стрельбе из винтовки и пневматического пистолета, дартсе, рыбной ловле, готовили кулинарные шедевры, демонстрировали вокальные данные в караоке-поединках. В общем, турслет стал действительно разноплановым мероприятием, где скуке не было место. Организаторы обещают, что и в этом году скучать не придется. Тем более, участники с нетерпением ждут встречи. Республиканский туристический лагерь – это единственный турслёт подобного формата и самый крупный. Торжественное открытие 11 Республиканского туристического слёта инвалидов-колясочников пройдёт 14 августа в урочище Барбаров (бывший санаторий «Полесье»). Время открытия – 14:00.