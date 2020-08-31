Мозырский экономический форум-2020 прошел 28 августа

Инвестиционную привлекательность Полесского края оценили представители дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси. Они стали участниками Мозырского экономического форума-2020 — одного из важнейших мероприятий Дня торгового советника. Организатором проекта традиционно выступает Белорусская торгово-промышленная палата. На пленарном заседании в райисполкоме глава района рассказала о возможностях развития партнерских отношений с точки зрения совместных производств и инвестиционной деятельности. Подробно с потенциалом региона участники форума знакомились во время презентаций. Виды выпускаемой продукции представили «Мозырский машиностроительный завод», «Беларускабель», Мозырский ДОК и «Мозырские молочные продукты». В практической части форума – посещение двух местных промышленных гигантов. Это открытые акционерные общества «Мозырьсоль» и «Мозырский НПЗ». Известно, у нашего региона – богатый промышленный потенциал. При этом, и солевики, и нефтяники умеют не только производить качественную продукцию, но и внедрять новые методы работы и находить новые рынки сбыта.