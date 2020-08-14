Итоги чемпионата Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ с главным тренером Национальной команды Владимиром Владимировичем Шантаровичем

Чемпионат Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ, который с 28 июля по 2 августа принимал РЦОП по гребным видам спорта в городе Заславль, стал ключевой регатой сезона 2020 года и её итоги в беседе с главным тренером Национальной команды нашей страны, заслуженным гражданином города Мозырь — Владимиром Владимировичем Шантаровичем.