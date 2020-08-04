Досрочное голосование стартовало в Беларуси

Сегодня утром во всей стране началось досрочное голосование на выборах Президента. В Мозырском районе работают 74 участковые избирательные комиссии. Проголосовать на своем участке, начиная с 4 августа, могут все, у кого не получается сделать это в основной день. Те, кто решит заранее воспользоваться правом голоса, при себе должны иметь паспорт или документ, его заменяющий. На избирательном участке номер 1 в числе первых всегда голосует человек, который знает толк в воспитании настоящих чемпионов. Имена подопечных заслуженного тренера Михаила Аземши в дополнительном разъяснении не нуждаются. Дважды бронзовые медалистки Олимпийских игр Ольга Худенко и Надежда Попок избирательные бюллетени, скорее всего, заполнят в воскресенье. А вот сам Михаил Константинович долго не тянет: в своем выборе, говорит, всегда уверен! Активная гражданская позиция – качественный тренд молодежи Мозыря. Председатель районного комитета БРСМ Валентина Яцукевич проголосовала по своему участку. По статистике, на прошедших парламентских выборах досрочно голосовали 35% избирателей. При этом активнее всего оказался электорат Гомельской области. Сколько человек воспользуется досрочным правом голоса в нынешней кампании, покажет время. Избирателей на участках по 8 августа включительно ждут с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. В основной день выборов – 9 августа – участки будут работать без перерывов с 8:00 до 20:00.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь»