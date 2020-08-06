Досрочное голосование продолжается. В основной день выборов избирателей на участках ждут с 8 утра до 8 вечера

За два дня досрочного голосования на выборах Президента Беларуси участие в нем приняли 16,44% избирателей Гомельской области. Среди них и мозыряне. Зачастую, на участки приходят всей семьей. И пусть дети, в силу возраста, еще не голосуют, родители уверены, сознательность воспитывается с малых лет.

Одна из самых активных частей электората в выборной кампании-2020 — молодежь. Что не удивительно: ребята и девушки сегодня выбирают свое будущее. Досрочное голосование началось 4 августа и продлится по 8 августа. В основной день выборов — 9 августа, — избирателей на участках ждут с 8 утра до 8 вечера.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ