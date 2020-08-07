Досрочное голосование

Избирательный участок для голосования № 5 расположен в офисе Мозырьпромстроя. Александр Ревуцкий, машинист компрессорной установки участка подсобных производств, в контору, как он говорит про офис, заглядывает не часто, некогда, работы хватает, предприятие сегодня загружено заказами на 100%. Но сегодня пришел, причем с семьей, проголосовать досрочно, чтобы в профессиональный праздник, а 9 августа – День строителя, отдыхать по полной. В руках маленькой Софьи – маленькие подарки, так на участке радуют электорат будущего. А вот Галина Дмитриевна Федосенко сама членам комиссии принесла подарок – свой сборник стихов. Пенсионерка, а по совместительству детская поэтесса, не пропускает ни одни выборы.

Для аграриев сейчас горячая поря. Финальная часть уборочной. Заместитель директора по растениеводству «Совхоза-комбината «Заря» Руслан Юницкий в своем плотном графике нашел свободное окошко, чтобы выполнить свой гражданский долг. Пришел вместе с супругой Ниной. Пенсионер Владимир Ражеловский на заслуженном отдыхе не скучает. Выходные распланированы, поэтому решил проголосовать заранее.

На 57 участке, который расположен в агрогородке Козенки, числится 1520 избирателей. Согласно протокола, на вечер 6 августа 149 из них проголосовали досрочно. Основной наплыв здесь ожидают в выходные. 9 августа для избирателей будут организованы разнообразные выставки и концерты, для граждан, которые в силу возраста и здоровья не смогут прийти на участок, выборы проведут на дому.