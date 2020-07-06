Вода ошибок не прощает. На городском пляже едва не произошла трагедия, если бы не вмешательство спасателей. Подробности далее.

В секунде от трагедии. В Мозыре на городском пляже едва не утонул 9-летний ребенок, если бы не спасатель Максим Кувальшин. 2 июля на пляж пришла женщина с тремя своими внуками, захватили и соседского мальчика. Дети баловались в воде, спасатели не раз делали женщине замечание, на которые она не реагировала. Один из мальчиков зашел за ограждение лягушатника, плавать не умел, течением его постепенно снесло на глубину. Ребенок стал тонуть. Максим Кувальшин сразу же бросился на помощь, счет шел на секунды.Спасение мальчика можно назвать чудом. Он не кричал, не звал на помощь. Отдыхающие тоже не заметили, что ребенок тонет. Если бы не бдительность спасателей, неизвестно как бы все закончилось. Вода ошибок не прощает. Если в реке ребенок, рядом с ним обязательно должен быть взрослый. В этом году в Мозыре уже произошли две трагедии, утонули два человека. Двух удалось спасти.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ