В Мозыре в песке для детских песочниц нашли артиллерийский снаряд

Днем 24 июля 2020 года в оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД позвонил рабочий, который проводил строительные работы на территории 10 детского сада (он находится на улице Крупской). Мужчина рассказал, что в песке, привезенном для детских песочниц, обнаружен предмет похожий на снаряд. На место происшествия прибыли сотрудники милиции. 12 работников дошкольного учреждения были эвакуированы. Детей в детском саду не было. Прибывшие саперы войсковой части 5525 внутренних войск установили, что вместе с песком привезли 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен второй мировой войны. Опасный предмет доставлен на специальный полигон и обезврежен.