В каких родниках Мозырщины вода соответствует показателям?

Вода – источник жизни! А качественная вода – источник здоровья. Много ли природных источников в Мозырском районе? Наша съемочная группа побывала у нескольких родников вместе с представителем санитарной службы и выяснила, где природная соответствует всем требованиям.

Родник «Добрица» в деревне Нагорные Мозырского района известен уже более полувека. Не пересыхает в жару и не замерзает в лютые морозы. Два года назад источник освятили в честь святой Матроны Московской. Земное покровительство над родником взяли сотрудники Мозырского подземного хранилища газа. Это один из пяти родников Мозырщины, который несет людям настоящую чистую воду. И это подтверждают исследования, проведенные санитарной службой.

Вода в источниках Ольховица, Кустовница, Добрица, родниках в Каменке и Красной Горке имеет более или мене постоянный состав, а значит, водный горизонт надежно защищен. Качество воды в остальных родниках не соответствует показателям безопасности для питьевой воды. Родник Ольховица находится неподалеку от дороги. Сюда приезжают свадебные кортежи, едут многочисленные отдыхающие, останавливаются проезжающие мимо водители. Мозырянин Евгений воды набрал впрок. Контроль за состоянием воды в пяти родниках района будет вестись ежеквартально. Информация о результатах лабораторных исследований будет публиковаться на сайте Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ