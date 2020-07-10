Творческий лагерь во Дворце культуры Мозырского НПЗ носит говорящее название – «Территория детства». Юных воспитанников здесь встречают уже пять лет подряд. Правда, в этом году определенные коррективы внесла сложившаяся эпидемиологическая обстановка. В расписании появилась обязательная процедура – дезинфекция рук, и пришлось отложить экскурсии по городу. Особые требования и для творческих воспитателей – масочный режим. Но даже эти изменения не способны затемнить яркие моменты отдыха.
Мальчишки и девчонки в «Территорию детства» приезжают и из других городов. Кто-то проводит летние каникулы у бабушки, а заодно расширяет круг знакомств. Другие живут в Мозыре и проводят здесь не одну смену. Попасть на мастер-класс к Александру Зенченко мечтают многие танцоры. У тех, кто посещает лагерь во Дворце культуры МНПЗ, такая возможность есть практически каждый день. В расписании много физических и творческих активностей. Все – в режиме офлайн. И все – под руководством настоящих профессионалов своего дела. Уроки современного танца и вокала, скрапбуккинг и пробы в телешоу. Летние каникулы – гарантированное время беззаботного веселья. А в «Территории детства» его проводят интересно и с пользой.
К вопросу питания, к слову, организаторы лагеря тоже отнеслись серьезно. В меню – много овощей и фруктов, обязательно мясо в любимых детьми формах, и другие вкусности. На кухне признаются, лучший комплимент от юных отдыхающих – пустая тарелка.
В нынешнем сезоне у «Территории детства» будет шесть смен. Сейчас в самом разгаре третья, и многие воспитанники просят родителей остаться дальше. Улыбки и смех гостей встречают с самого порога. Детские эмоции лишь подтверждают: этот лагерь – место, куда хочется возвращаться! И, конечно, кто, как не сами дети, могут рассказать, что здесь самое крутое!
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Творческий лагерь «Территория детства» Дворца культуры Мозырского НПЗ
Творческий лагерь во Дворце культуры Мозырского НПЗ носит говорящее название – «Территория детства». Юных воспитанников здесь встречают уже пять лет подряд. Правда, в этом году определенные коррективы внесла сложившаяся эпидемиологическая обстановка. В расписании появилась обязательная процедура – дезинфекция рук, и пришлось отложить экскурсии по городу. Особые требования и для творческих воспитателей – масочный режим. Но даже эти изменения не способны затемнить яркие моменты отдыха.