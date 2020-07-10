Творческий лагерь «Территория детства» Дворца культуры Мозырского НПЗ

Творческий лагерь во Дворце культуры Мозырского НПЗ носит говорящее название – «Территория детства». Юных воспитанников здесь встречают уже пять лет подряд. Правда, в этом году определенные коррективы внесла сложившаяся эпидемиологическая обстановка. В расписании появилась обязательная процедура – дезинфекция рук, и пришлось отложить экскурсии по городу. Особые требования и для творческих воспитателей – масочный режим. Но даже эти изменения не способны затемнить яркие моменты отдыха.

Мальчишки и девчонки в «Территорию детства» приезжают и из других городов. Кто-то проводит летние каникулы у бабушки, а заодно расширяет круг знакомств. Другие живут в Мозыре и проводят здесь не одну смену. Попасть на мастер-класс к Александру Зенченко мечтают многие танцоры. У тех, кто посещает лагерь во Дворце культуры МНПЗ, такая возможность есть практически каждый день. В расписании много физических и творческих активностей. Все – в режиме офлайн. И все – под руководством настоящих профессионалов своего дела. Уроки современного танца и вокала, скрапбуккинг и пробы в телешоу. Летние каникулы – гарантированное время беззаботного веселья. А в «Территории детства» его проводят интересно и с пользой.

К вопросу питания, к слову, организаторы лагеря тоже отнеслись серьезно. В меню – много овощей и фруктов, обязательно мясо в любимых детьми формах, и другие вкусности. На кухне признаются, лучший комплимент от юных отдыхающих – пустая тарелка.

В нынешнем сезоне у «Территории детства» будет шесть смен. Сейчас в самом разгаре третья, и многие воспитанники просят родителей остаться дальше. Улыбки и смех гостей встречают с самого порога. Детские эмоции лишь подтверждают: этот лагерь – место, куда хочется возвращаться! И, конечно, кто, как не сами дети, могут рассказать, что здесь самое крутое!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ