Касса взаимопомощи профсоюзов в период пандемии

Определить свою роль в непростой эпидемиологической ситуации – задача для всех и каждого. Профсоюзные организации решение о страховании и материальной поддержке медиков приняли сразу. И продолжают делать это до сей поры.

За счет средств профсоюзной кассы взаимопомощи и при содействии Мозырского районного объединения профсоюзов в зональный центр недавно передали очередную партию средств индивидуальной защиты. Маски были сшиты местным производителем – швейной фабрикой «Надэкс». «Не остаться в стороне!». Под таким девизом продолжают жить миллионы людей во всем мире.