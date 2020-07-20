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Рубрика: Новости

Касса взаимопомощи профсоюзов в период пандемии

20 июля 2020, 19:34

Определить свою роль в непростой эпидемиологической ситуации – задача для всех и каждого. Профсоюзные организации решение о страховании и материальной поддержке медиков приняли сразу. И продолжают делать это до сей поры.
За счет средств профсоюзной кассы взаимопомощи и при содействии Мозырского районного объединения профсоюзов в зональный центр недавно передали очередную партию средств индивидуальной защиты. Маски были сшиты местным производителем – швейной фабрикой «Надэкс». «Не остаться в стороне!». Под таким девизом продолжают жить миллионы людей во всем мире.

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