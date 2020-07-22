Калинковичи посетил министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук с рабочим визитом побывал в Калинковичах. В плане поездки – посещение нескольких спортивных объектов, в целом, знакомство со спортивной инфраструктурой и встреча с работниками физической культуры и спорта.

Первый в списке посещения – спортивный комплекс первой средней школы. Его торжественно открыли 28 февраля этого года, по своему объему, функциональному предназначению и наличию возможностей равен целой споршколе. Здесь можно проводить не просто уроки физкультуры или тренировки по различным видам спорта, но и вполне серьезные соревнования областного и даже республиканского уровня. У учителей физкультуры даже свои кабинеты, а еще масса возможностей и желания работать. Специальные залы для деток с ограниченными физическими возможностями, с различными группами здоровья. Тренажерный, игровой залы, просторный теннисный на 6 столов и даже выставочный зал. Сергей Ковальчук подчеркнул, олимпийские чемпионы вырастают именно в таких комплексах.

Детский спорт – основа, фундамент наград высшей пробы. Еще один повод для гордости жителей Калинковичей – пока стройка, но в скором времени современный стадион с искусственным покрытием, место полноценных тренировок воспитанников второй спортивной школы. Старый стадион более 30 лет не видел реконструкции. обновление стало возможным благодаря финансирование областного и местного бюджетов, «Белоруснефть» оказала спонсорскую помощь. Не осталась в стороне федерация футбола. Сегодня восемь большегрузов привезли подсыпку и само покрытие. 110 на 75 метров поля укатывают строго по технологии. Обновленный стадион планируют открыть в ближайшее время.

Флаг страны поднимала пловчиха Александра Герасименя, сегодня в этом бассейне первой спортивной школы проходят республиканские турниры ее имени, а еще в нем тренировалась многократная чемпионка Беларуси по плаванию, мастер спорта Алина Змушко. В целом, резюме от министра: Калинковичи – достойная площадка для будущих спортивных достижений, материальная база есть. А с теми, кто находит и растит спортивные таланты, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук встретился лично, выслушав замечания, предложения учителей и тренеров калинковичских спортивных школ.

Светлана Грудько, Олег Финцер. ТКМ