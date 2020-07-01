Как будем отмечать День Независимости?

Текущая рабочая неделя для многих мозырян сократится из-за праздника, который будут отмечать в стране 3 июля. В этом году праздничные мероприятия посвятят, в том числе, значимой дате – 75-летию Великой Победы.

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Независимости Республики Беларусь, начнутся на мемориальном комплексе «Курган Славы» в 11 часов. Пройдет торжественный митинг. Парк культуры и отдыха «Победа» встретит мозырян в

12 .00 концертной программой «Любим всем сердцем Беларусь!». В 17.00 ее сменит программа «В стиле ретро» с участием народного духового оркестра. В парке будут работать летняя эстрада и танцевальная площадка, выставки, аттракционы, торговля. В мини-путешествие по Припяти смогут отправиться пассажиры прогулочного теплохода. Подготовил подарок и обновленный Мозырский драматический театр. В 12.30 спектакль «Ляльки» по пьесе В.Ткачева и Ю.Вутта. На стадионе «Юность» —

спортивный подарок. В 17.00 — футбол Высшая лига-2020 ФК «Славия» — СФК «Слуцк». Программа на Набережной Припяти начнется в 18.00 творческим марафоном «Моя страна, с тобой всегда я!». В 22.55 мозырян приглашают присоединиться к патриотической акции «Споем гимн вместе». Завершит праздник в 23.00 фейерверк.