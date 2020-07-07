Физкультурно-оздоровительный комплекс цеха №5 Мозырского НПЗ

Удерживать лидирующие позиции на предприятии и звание самого спортивного цеха Мозырского НПЗ. Что помогает в работе и жизни сотрудникам цеха №5, смотрите в нашем сюжете.

Цех №5 Мозырского НПЗ – уникальное подразделение предприятия: в его резервуары поступает все углеводородное сырье для заводских производств. И только пройдя определенную подготовку, отправляется на установки. Коллектив цеха №5 известен не только своей работоспособностью и трудолюбием, но и спортивными достижениями. Удерживать лидирующие позиции в круглогодичной спартакиаде помогает, в том числе, и наличие собственного физкультурно-оздоровительного комплекса.

Свободное от работы время Эдуард Дубина проводит на втором этаже физкультурно-оздоровительного комплекса. Пока некоторые коллеги оттачивают форму на тренажерах, молодой слесарь тренируется на бильярде. Честно признается, чтобы постоянно подтверждать свой уровень на заводском и городском первенствах, нужна постоянная подпитка.

Ну и какие же отдых и восстановление без хорошей парной? Да еще и с бассейном рядом! Баня парит, баня правит, баня все поправит! Народное изречение сотрудники цеха №5 регулярно проверяют на себе. Здесь отмахиваются веником от простуд и вирусов, очищают организм и, в целом, укрепляют здоровье.

За порядком в физкультурно-оздоровительном комплексе следят сами работники цеха №5. Говорят, такая общественная нагрузка еще и хорошо дисциплинирует.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, Олег Фицнер. ТКМ