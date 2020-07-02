Фирменный магазин кондитерской фабрики «Красный пищевик» приглашает за сладкими покупками. Адрес: Площадь Ленина, 9

Свыше 250 видов продукции за полуторавековую историю! Фирменный магазин кондитерской фабрики «Красный пищевик» появился в Мозыре год назад. Располагался он по адресу бульвар Юности, 50. Не так давно он сменил место прописки. Куда сейчас идти за полезными сладостями?

Не только вкусные, но и полезные сладости. Да, такое бывает! Продукция кондитерской фабрики «Красный пищевик» прямое тому доказательство. Глюкоза – пища для ума. А здесь пища для ума настолько разнопланова, что удовлетворит самый изысканный вкус самого привередливого покупателя, который в том числе придерживается основ здорового питания. Начнем с традиционного. Зефир. Белый, розовый, в натуральном шоколаде. А венцом творения экспериментов работников «Красного пищевика» стали новые вкусы продукции ручной работы. Вкус натурального кофе, с натуральным соком внутри, а еще цветочная серия с липой, жасмином, лавандой и розой. Купить можно как на развес, так и в подарочной упаковке. К примеру, вот такой сладкий комплимент медикам. На каждой коробочке есть специальный код. При считывании смартфоном он перенаправляет на видео, где команда «Красного пищевика» говорит искренне «спасибо» всем медикам страны. «Красный пищевик» находится в постоянном творческом поиске. В результате такого поиска появился мармелад со вкусом виски-кола, текила-лимон, белого вина. Есть даже черный из серии «Инь-Янь». Для вегетарианцев – мармелад со вкусами тыквы, кукурузы, сельдерея. Сделать ассорти на свой вкус и оформить это в подарочном варианте помогут опытные продавцы. К каждому покупателю – индивидуальный подход. Халва, козинаки на основе семян чиа, арахиса, подсолнечника и льна, всевозможные драже станут аппетитным и полезным перекусом. А еще– энергетические батончики. Отдельно стоит остановиться на пастах. Из фундука с какао, арахисовая со взрывной карамелью. И изюминка лета 2020 – фирменное мороженное от «Красного пищевика». Ванильное и шоколадное, рожок и эскимо, вафельный стаканчик. На основе цельного молока без добавления воды. А еще на бобруйской кондитерской фабрике разработали торговую марку «Зеленый пищевик». Здесь представлены сладости без сахара. «Красный пищевик» – это предприятие, которое смотрит вперед, оглядываясь на прошлое. Вот пастила «Бобруйская», которая на 50 процентов состоит из яблочного пюре – для тех, кто ностальгирует по качественным натуральным советским десертам. На «Пищевике» вывели теорию – все сладости становятся еще слаще, если их купили на скидках. А их фирменная торговля предлагает множество!!! Собираетесь в гости? Обязательно загляните в фирменный магазин «Красный пищевик». Сейчас он располагается в историческом центре Мозыря по адресу Площадь Ленина, 9.