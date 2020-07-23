Артист государственного ансамбля «Харошкi», урожденный мозырянин Василий Приходько, удостоен почётного звания «Заслуженный артист Республики Беларусь»

Урожденный мозырянин Василий Приходько – солист ансамбля «Харошкi». Много лет назад талантливый мальчик из полесского города попал в коллектив, который сегодня называют национальным достоянием и гордостью Беларуси.

Танец, как стиль жизни. Уроженец Мозыря, артист Белорусского государственного академического ансамбля «Харошкi» Василий Приходько удостоен почётного звания «Заслуженный артист Республики Беларусь». Сегодня Василий с теплом и благодарностью вспоминает, с чего началась его любовь к танцу. Первые шаги в искусстве были сделаны еще в школьные годы. К слову, учился будущий заслуженный артист в СШ№5. школе. Тогда совершенно случайно принял участие в смотре художественной самодеятельности. Остановится уже не смог. Дальше была учеба в Институте культуры, а спустя короткий промежуток времени – работа в самом известном и самом титулованном коллективе – государственном академическом ансамбле «Харошкi». С тех пор прошло уже 26 лет. Сегодня Василий Приходько резюмирует – станцевал все, что мог.

Своеобразным венцом творческой карьеры стало почетное звание «Заслуженный артист Республики Беларусь». Торжественная церемония вручения государственных наград прошла во Дворце Независимости. Ее показывали по центральным государственным каналам. Событие было одновременно ожидаемым и совершенно неожиданным. Танец сопровождал Василия Приходько всю жизнь. Бесконечные гастроли, переезды, разные сценические площадки, страны и города, тяжелые, изматывающие репетиции и шумные концерты… Но о своем выборе Василий Приходько не пожалел ни разу. Сегодня артист находится в отпуске. В родном Мозыре живут родители, а значит остается душа. За спиной – более четверти века в искусстве, медаль Франциска Скорины, почетное звание заслуженного, впереди – еще больше, — громадье планов, которые так или иначе связаны с творчеством.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин, ТКМ