Встань и иди! Факт чудесного исцеления произошел на Полесской

Женщина в инвалидной коляске, сидящая под магазином с распечатанной просьбой о помощи, стала центральной фигурой видеоролика. Мужчина, находящийся по ту сторону объектива, настоятельно просит ее встать на ноги и уйти проч. Женщина не спорит и поначалу пытается уехать с места. Но настойчивость снимающего и его аргументы делают почти невозможное. Чуть раньше на видено попал и момент, как женщина добирается до места «работы», бодро толкая коляску перед собой. Именно это и стало контраргументом, который снимающий на камеру готов был предъявить лже-инвалиду. В комментариях мнения мозырян разделились, одни поддерживали мужчину, который разоблачил мошенницу. Другие проявили к ней сочувствие. Мужчину, снявшего это видео горожане окрестили «местным Кашпировским». Факт чудесного исцеления в данном случае стал банальным разоблачением.