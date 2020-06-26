Семья Астапенко стала победителем районного этапа республиканского конкурса «Властелин села», сейчас готовится к выступлению на областном конкурсе

Семья Александра и Натальи Астапенко стала победителем районного этапа республиканского конкурса «Властелин села». Сегодня пара готовится к выступлению на областном этапе. В гостях у Натальи, Александра и маленького Захара побывала наша съемочная группа.

Семья Астапенко – это папа Александр, мама Наталья и маленький Захар. Их дом в деревне Барбаров Мозырского района встречает гостей прямо на въезде. Аккуратный домик на пригорке, небольшой ухоженный огород, собака Пальма и попугай Тишка – вот все небольшое хозяйство семьи Астапенко. Александр и Наталья познакомились 7 лет назад. Она по образованию учитель начальных классов, а теперь еще и социальный педагог. Он – тракторист в самом процветающем хозяйстве региона Совхоз-комбинате «Заря». В Мозырский район переехали из Буда-Кошелевского. Семья, говорит Наталья, там, где все вместе. Теорию в семье Астапенко стараются закреплять на практике. Благо, фундамент, в основе которого – любовь и взаимопонимание – между супругами были всегда. Поэтому трудности совместной жизни преодолеваются легко. Вместе семья Астапенко ходит на рыбалку, вместе купаются на речке, вместе катаются на велосипедах и, конечно, вместе возделывают небольшой огород. Хотя, у маленького Захара уже есть собственная маленькая грядка.

Глава семьи, Александр, признается, работать, особенно в летнее время приходится с утра до ночи. Времени на семью остается не много. Но главное не количество, а качество. Для Александра его семья – это самое главное достояние. Сегодня у семьи Астапенко сладкий праздник. Мама Наталья испекла свой фирменный торт. Баловать близких вкусностями – это своеобразное хобби, а их у Натальи немало.

Тортик действительно получился вкусный. Значит, всем троим хорошее настроение обеспечено. Кстати, в таком составе семья Астапенко долго оставаться не собираются – все вместе мечтают о дочке и сестричке. А пока всю любовь, забота и все свободное время посвящают Захару.

В конкурсе «Властелин села» семья Астапенко учувствует впервые. И, конечно, рассчитывает на победу. Ведь свою семью Александр, Наталья и Захар искренне считают самой лучшей.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ