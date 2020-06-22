Сегодня, 22 июня, в Беларуси отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

В Беларуси сегодня отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 79 лет назад 22 июня 1941 года в 4 часа утра удар врага приняли пограничники и передовые подразделения войск прикрытия. Брестская крепость была подвергнута массированному артобстрелу и авиабомбардировке. С первого дня войны Беларусь стала ареной самых крупных битв.

Много лет подряд мозыряне в эту памятную дату собрались на Кургане Славы. В 4 часа утра, в знаковое время, в знаковом месте встречались разные поколения. С одной единственной целью: вспомнить тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. В этом году митинг не проводили. Всему виной эпидемиологическая обстановка. Но события 79-летней давности навсегда останутся в памяти всех поколений белорусов.