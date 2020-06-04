РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «Радуга» ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ

Сообщил сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на встрече с родителями подопечных центра медицинской реабилитации для детей-инвалидов и молодых инвалидов «Радуга». Она состоялась в Мозырский райисполкоме.Поводом для встречи стала дальнейшая судьба «Радуги». Не единожды поднимался вопрос о ее реорганизации, однако родители детей с ограниченными физическими возможностями с этим были не согласны. Центр продолжит работу, но в несколько изменённом формате. Подробности завтра в выпуске новостей