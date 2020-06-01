ОСВОД напоминает о тех местах в районе, где купание категорически запрещено. Хотя погодные условия пока не позволяют насладиться пляжным отдыхом

Официальный купальный сезон на Припяти открывается с 1 июня. Пока погодные условия не позволяют насладиться пляжным отдыхом. Но в Мозырской организации ОСВОД напоминают о тех местах в районе, где купание категорически запрещено.

Официальный купальный сезон в стране стартует 1 июня. Погода в нынешнем сезоне еще не располагает к пляжному отдыху, но вот-вот берег Припяти заполнится отдыхающими. В Мозырской районной организации ОСВОД напоминают, перед тем, как окунуться в реке или водоеме, стоит убедиться, что купание в этом месте разрешено. Единственным легальным пляжем уже много лет является часть вдоль Припяти от автомобильного моста до затона Мерлявица. Мест, где купаться запрещено, гораздо больше: это озера в Махновичах, Рудне, Моисеевке, Глиннице, Творичевке, Матрунках, а также озеро Бергут в Барбаровском сельсовете. Попасть под административную ответственность можно и при купании на реке Тур в Прудковском сельсовете и на Припяти, кроме акватории, примыкающей к городскому пляжу. По статистике на середину мая 2020 года в Беларуси уже утонули 75 человек. Из них 12 – в Гомельской области, и один – в Мозыре. Почти 30% утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения.