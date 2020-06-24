Об образовании участковых комиссий

В Мозырском районе завершено формирование участковых избирательных комиссий. Накануне в райисполкоме прошло заседание, на котором рассматривались заявления граждан, желающих войти в состав комиссий. В соответствии с календарным планом главной политической кампании года, этот ее этап должен завершиться не позднее 24 июня. Выдвигать своих представителей в состав участковых избирательных комиссий имели право политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы. Еще один вариант для выдвиженцев – сбор подписей граждан. Состав избирательных комиссий утверждался большинством голосов. Голосование шло по составу каждой комиссии отдельно. Всего в Мозырском районе будут работать 74 участковые избирательные комиссии. Одновременно территориальные избирательные комиссии продолжают проверку поступивших от штабов претендентов в президенты подписей избирателей. Этот этап завершится к 30 июня. Регистрация же кандидатов состоится до 14 июля.