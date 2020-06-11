Мозыряне официально открыли купальный сезон. Сотрудники ОСВОДа сейчас перешли на усиленный режим работы.

Лето наступило не только по календарю. Прохлада резко сменилась жарой, даже объявлен оранжевый уровень опасности. А на пляже появились граждане отдыхающие. В Мозыре есть одно официальное место для купания – правый берег Припяти, за мостом. К сезону дно очистили, есть пляжная инфраструктура, организовано дежурство спасателей. Нина Павловна Храменкова пришла на пляж со своими внуками. Ребята с удовольствием купаются в лягушатнике, лепят фигуры из песка. Бабушка бдительно следит за безопасностью внуков. Нина Павловна говорит, главное правило, если ребенок находится возле воды, то рядом обязательно должен быть взрослый.

Сотрудники ОСВОДа приведены в режим боеготовности. Для них напоминать правила безопасного поведения на воде – это не формальность. Буквально на днях в Гомельской области 15-летний мальчик, причем, на глазах у мамы, неудачно нырнул, печальный итог – перелом позвоночника. Сезон только начался, а уже есть жертвы. Рейды проводятся ежедневно. В этот раз ОСВОД привлек МЧС и телевидение.

Это один из самых популярных несанкционированных пляжей. И здесь ведется агитация за безопасность. Внимание в первую очередь к тем, кто с детьми. Напоминают не только правила поведения на воде, но и то, что нужно защищаться от солнца: использовать головные уборы, лосьоны и крема.

А этот пляж в районе гребной базы – головная боль спасателей. Здесь всегда многолюдно. Но это очень опасное место. Во-первых, глубина, в прошлом году здесь работал земснаряд, во- вторых –

дно. Вот эта куча веток – лишь небольшая часть того, что намыло из реки. Спасатели призывают мозырян не пренебрегать правилами собственной безопасности. вода ошибок не прощает. В прошлом году здесь утонул 17-летний подросток.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ