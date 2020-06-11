Лето наступило не только по календарю. Прохлада резко сменилась жарой, даже объявлен оранжевый уровень опасности. А на пляже появились граждане отдыхающие. В Мозыре есть одно официальное место для купания – правый берег Припяти, за мостом. К сезону дно очистили, есть пляжная инфраструктура, организовано дежурство спасателей. Нина Павловна Храменкова пришла на пляж со своими внуками. Ребята с удовольствием купаются в лягушатнике, лепят фигуры из песка. Бабушка бдительно следит за безопасностью внуков. Нина Павловна говорит, главное правило, если ребенок находится возле воды, то рядом обязательно должен быть взрослый.
Сотрудники ОСВОДа приведены в режим боеготовности. Для них напоминать правила безопасного поведения на воде – это не формальность. Буквально на днях в Гомельской области 15-летний мальчик, причем, на глазах у мамы, неудачно нырнул, печальный итог – перелом позвоночника. Сезон только начался, а уже есть жертвы. Рейды проводятся ежедневно. В этот раз ОСВОД привлек МЧС и телевидение.
Это один из самых популярных несанкционированных пляжей. И здесь ведется агитация за безопасность. Внимание в первую очередь к тем, кто с детьми. Напоминают не только правила поведения на воде, но и то, что нужно защищаться от солнца: использовать головные уборы, лосьоны и крема.
А этот пляж в районе гребной базы – головная боль спасателей. Здесь всегда многолюдно. Но это очень опасное место. Во-первых, глубина, в прошлом году здесь работал земснаряд, во- вторых –
дно. Вот эта куча веток – лишь небольшая часть того, что намыло из реки. Спасатели призывают мозырян не пренебрегать правилами собственной безопасности. вода ошибок не прощает. В прошлом году здесь утонул 17-летний подросток.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Мозыряне официально открыли купальный сезон. Сотрудники ОСВОДа сейчас перешли на усиленный режим работы.
Лето наступило не только по календарю. Прохлада резко сменилась жарой, даже объявлен оранжевый уровень опасности. А на пляже появились граждане отдыхающие. В Мозыре есть одно официальное место для купания – правый берег Припяти, за мостом. К сезону дно очистили, есть пляжная инфраструктура, организовано дежурство спасателей. Нина Павловна Храменкова пришла на пляж со своими внуками. Ребята с удовольствием купаются в лягушатнике, лепят фигуры из песка. Бабушка бдительно следит за безопасностью внуков. Нина Павловна говорит, главное правило, если ребенок находится возле воды, то рядом обязательно должен быть взрослый.